MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Porsche vz-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Porsche vz-Aktie 45.35 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hat, hat nun 220.507 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Porsche vz-Papiers auf 45.95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’132.30 EUR wert. Mit einer Performance von +1.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Porsche vz eine Börsenbewertung in Höhe von 41.03 Mrd. Euro. Porsche vz-Anteile wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Porsche vz-Anteils auf 84.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch