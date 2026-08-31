Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
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31.08.2026 10:02:22
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Porsche vz-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Porsche vz-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Porsche vz-Aktie 45.35 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Porsche vz-Aktie investiert hat, hat nun 220.507 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Porsche vz-Papiers auf 45.95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’132.30 EUR wert. Mit einer Performance von +1.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Porsche vz eine Börsenbewertung in Höhe von 41.03 Mrd. Euro. Porsche vz-Anteile wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Porsche vz-Anteils auf 84.00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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