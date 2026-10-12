MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Porsche Automobil-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 47.10 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 21.231 Porsche Automobil-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 09.10.2026 auf 25.09 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 532.70 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 46.73 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Porsche Automobil eine Marktkapitalisierung von 7.68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch