MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren gekostet

Vor 5 Jahren wurde das Porsche Automobil-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Porsche Automobil-Papiers betrug an diesem Tag 84.58 EUR. Bei einem Porsche Automobil-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.182 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Porsche Automobil-Aktien wären am 13.11.2026 28.85 EUR wert, da der Schlussstand 24.40 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 71.15 Prozent verringert.

Am Markt war Porsche Automobil jüngst 7.47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch