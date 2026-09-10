MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Lufthansa-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Lufthansa-Papier 8.07 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’239.157 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lufthansa-Papiere wären am 09.09.2026 9’553.90 EUR wert, da der Schlussstand 7.71 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 4.46 Prozent verkleinert.

Am Markt war Lufthansa jüngst 9.38 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch