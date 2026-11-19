Vor 10 Jahren wurde das Lufthansa-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9.19 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hat, hat nun 10.879 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 96.39 EUR, da sich der Wert einer Lufthansa-Aktie am 18.11.2026 auf 8.86 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 3.61 Prozent.

Lufthansa wurde am Markt mit 10.60 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch