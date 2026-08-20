MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lufthansa-Anteile bei 6.10 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, befänden sich nun 1’638.815 Lufthansa-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie auf 7.85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’867.98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28.68 Prozent gesteigert.

Alle Lufthansa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch