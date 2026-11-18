Am 18.11.2016 wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66.47 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 150.453 LEG Immobilien-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’333.06 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 17.11.2026 auf 48.74 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 26.67 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von LEG Immobilien belief sich zuletzt auf 3.76 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Papiers fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Anteils belief sich damals auf 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch