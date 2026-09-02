MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr gekostet

LEG Immobilien-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LEG Immobilien-Papier bei 67.85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.474 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 72.45 EUR, da sich der Wert einer LEG Immobilien-Aktie am 01.09.2026 auf 49.16 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 27.55 Prozent verringert.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 3.78 Mrd. Euro beziffert. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch