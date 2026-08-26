MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit LEG Immobilien-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82.93 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 120.587 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 49.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’022.14 EUR wert. Mit einer Performance von -39.78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 3.79 Mrd. Euro beziffert. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des LEG Immobilien-Papiers lag damals bei 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch