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LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

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LEG Immobilien-Investment 26.08.2026 10:02:15

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

LEG Immobilien
46.55 CHF -0.39%
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit LEG Immobilien-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 82.93 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 120.587 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 49.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’022.14 EUR wert. Mit einer Performance von -39.78 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 3.79 Mrd. Euro beziffert. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des LEG Immobilien-Papiers lag damals bei 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: LEG
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26.08.26 finanzen.ch LEG Immobilien-Investment MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren gekostet
26.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
26.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
25.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.08.26
 EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
24.08.26
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