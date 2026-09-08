MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LANXESS von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der LANXESS-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 47.65 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.099 LANXESS-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 32.11 EUR, da sich der Wert einer LANXESS-Aktie am 07.09.2026 auf 15.30 EUR belief. Mit einer Performance von -67.89 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von LANXESS bezifferte sich zuletzt auf 1.34 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch