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03.11.2026 10:02:17
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LANXESS-Investment von vor 10 Jahren verloren
Bei einem frühen LANXESS-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit LANXESS-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 55.71 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die LANXESS-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179.501 LANXESS-Aktien. Die gehaltenen LANXESS-Aktien wären am 02.11.2026 2’137.86 EUR wert, da der Schlussstand 11.91 EUR betrug. Damit wäre die Investition 78.62 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von LANXESS bezifferte sich zuletzt auf 1.00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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