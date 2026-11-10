MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet

Am 10.11.2025 wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.18 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.821 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 12.81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.56 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25.44 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete LANXESS eine Marktkapitalisierung von 1.13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch