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10.11.2026 10:02:07
MDAX-Titel LANXESS-Aktie: So viel hätte eine Investition in LANXESS von vor einem Jahr gekostet
Investoren, die vor Jahren in LANXESS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 10.11.2025 wurde das LANXESS-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17.18 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die LANXESS-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5.821 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 12.81 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 74.56 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25.44 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete LANXESS eine Marktkapitalisierung von 1.13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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