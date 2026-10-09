KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
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|Lohnender KRONES-Einstieg?
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09.10.2026 10:02:31
MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen KRONES-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der KRONES-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 83.80 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in KRONES-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 11.933 KRONES-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 1’241.05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 104.00 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 24.11 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte KRONES einen Börsenwert von 3.30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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