MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet

KION GROUP-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88.56 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 11.292 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 454.83 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 24.08.2026 auf 40.28 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 54.52 Prozent.

KION GROUP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.39 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der KION GROUP-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Den ersten Handelstag begann der KION GROUP-Anteilsschein bei 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch