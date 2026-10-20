MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87.90 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 1.138 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 38.78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34.09 EUR belief. Mit einer Performance von -61.22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 4.47 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Ihren ersten Handelstag begann die KION GROUP-Aktie bei 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch