KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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20.10.2026 10:02:12
MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KION GROUP-Investment von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in KION GROUP gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit KION GROUP-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87.90 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 1.138 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 38.78 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 34.09 EUR belief. Mit einer Performance von -61.22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 4.47 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der KION GROUP-Anteile an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Ihren ersten Handelstag begann die KION GROUP-Aktie bei 24.19 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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