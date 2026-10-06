Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’856 1.1%  SPI 19’657 1.0%  Dow 51’268 0.2%  DAX 25’440 0.7%  Euro 0.9357 0.3%  EStoxx50 6’287 0.7%  Gold 4’154 0.3%  Bitcoin 71’413 0.2%  Dollar 0.8322 0.1%  Öl 99.6 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
September 2026: Die Expertenmeinungen zur NVIDIA-Aktie
secunet-Aktie mit Kurssprung: Neue Allianz mit Bechtle für IT-Sicherheit
Warnsignale am Aktienmarkt: Welche historischen Lektionen bei Börsenturbulenzen schützen
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
ETF Sparplan

KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

KION GROUP-Anlage 06.10.2026 10:02:12

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in KION GROUP-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

KION GROUP
33.30 CHF 1.27%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das KION GROUP-Papier bei 57.40 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.422 KION GROUP-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 625.26 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 05.10.2026 auf 35.89 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 37.47 Prozent.

Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 4.70 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der KION GROUP-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: KION GROUP
In eigener Sache

Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KION GROUP AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten