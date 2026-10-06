MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das KION GROUP-Papier bei 57.40 EUR. Bei einem KION GROUP-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.422 KION GROUP-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 625.26 EUR, da sich der Wert einer KION GROUP-Aktie am 05.10.2026 auf 35.89 EUR belief. Das entspricht einem Schwund von 37.47 Prozent.

Der KION GROUP-Wert an der Börse wurde auf 4.70 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der KION GROUP-Papiere an der Börse XETRA war der 28.06.2013. Der Erstkurs des KION GROUP-Papiers belief sich damals auf 24.19 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch