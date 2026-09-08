MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem KION GROUP-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58.90 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in KION GROUP-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.698 KION GROUP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76.89 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Papiers am 07.09.2026 auf 45.29 EUR belief. Damit wäre die Investition um 23.11 Prozent gesunken.

Insgesamt war KION GROUP zuletzt 5.94 Mrd. Euro wert. Am 28.06.2013 wurden KION GROUP-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Papiers auf 24.19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch