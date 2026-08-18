MDAX-Titel KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KION GROUP von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden KION GROUP-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 35.76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.796 KION GROUP-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 112.42 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 17.08.2026 auf 40.20 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 12.42 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 5.47 Mrd. Euro. Das KION GROUP-IPO fand am 28.06.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines KION GROUP-Papiers auf 24.19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch