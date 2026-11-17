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17.11.2026 10:02:05
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in K+S von vor 10 Jahren angefallen
Investoren, die vor Jahren in K+S-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades K+S-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18.97 EUR. Bei einem K+S-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 527.148 K+S-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 12.97 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’837.11 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31.63 Prozent verringert.
K+S war somit zuletzt am Markt 2.27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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