Heute vor 10 Jahren wurden Trades K+S-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 18.97 EUR. Bei einem K+S-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 527.148 K+S-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der K+S-Aktie auf 12.97 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’837.11 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31.63 Prozent verringert.

K+S war somit zuletzt am Markt 2.27 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch