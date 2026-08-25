MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die K+S-Aktie an diesem Tag bei 18.10 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in K+S-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 552.486 K+S-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’966.85 EUR, da sich der Wert eines K+S-Papiers am 24.08.2026 auf 16.23 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.33 Prozent verringert.

Am Markt war K+S jüngst 2.93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch