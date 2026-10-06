MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das K+S-Papier an diesem Tag bei 16.19 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 617.665 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 15.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’264.98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.35 Prozent verringert.

Insgesamt war K+S zuletzt 2.72 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch