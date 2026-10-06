K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable K+S-Anlage?
|
06.10.2026 10:02:12
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 3 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in K+S gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das K+S-Papier an diesem Tag bei 16.19 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 617.665 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 15.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’264.98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7.35 Prozent verringert.
Insgesamt war K+S zuletzt 2.72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu K+S AG
|
01.10.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So stuften die Analysten die K+S-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
29.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet den Dienstagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
29.09.26
|MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)