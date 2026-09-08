K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|K+S-Performance
|
08.09.2026 10:02:16
MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren gekostet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die K+S-Anteile bei 17.35 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 57.637 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 973.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.89 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 2.65 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von K+S belief sich zuletzt auf 3.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|10.09.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis belastet erneut: SMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.