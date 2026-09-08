MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde das K+S-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die K+S-Anteile bei 17.35 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 57.637 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 07.09.2026 973.49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 16.89 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 2.65 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von K+S belief sich zuletzt auf 3.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch