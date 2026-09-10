MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel Verlust hätte eine HUGO BOSS-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HUGO BOSS-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41.90 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 238.663 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (38.46 EUR), wäre das Investment nun 9’179.00 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8.21 Prozent eingebüsst.

HUGO BOSS wurde am Markt mit 2.66 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch