HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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03.09.2026 10:02:30
MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HUGO BOSS von vor 10 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in HUGO BOSS-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 10 Jahren wurden HUGO BOSS-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die HUGO BOSS-Aktie letztlich bei 55.30 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 EUR in die HUGO BOSS-Aktie investierten, hätten nun 18.083 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 39.06 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 706.33 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 29.37 Prozent.
Alle HUGO BOSS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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