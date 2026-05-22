MDAX-Titel HUGO BOSS-Aktie: HUGO BOSS passt Dividende nach unten an

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier HUGO BOSS am 21.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0.04 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die HUGO BOSS-Dividende im Vorjahresvergleich um 97.14 Prozent dezimiert. 96.62 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.70 Prozent zugenommen.

HUGO BOSS-Auszahlungsrendite

Die HUGO BOSS-Aktie ging am Tag der Hauptversammlung bei 35.98 EUR aus dem XETRA-Handel. Am 22.05.2026 wird das HUGO BOSS-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der HUGO BOSS-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die HUGO BOSS-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist das HUGO BOSS-Wertpapier eine Dividendenrendite von 0.11 Prozent auf. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.13 Prozent.

Reale Rendite und HUGO BOSS-Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von HUGO BOSS via XETRA um 9.03 Prozent reduziert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -8.75 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.

HUGO BOSS-Dividendenvorhersage

Für das Jahr 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0.04 EUR. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 0.11 Prozent hinzugewinnen.

Schlüsseldaten der HUGO BOSS-Aktie

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens HUGO BOSS beträgt aktuell 2.488 Mrd. EUR. Das HUGO BOSS-KGV beträgt aktuell 10.00. Im Jahr 2025 erwirtschaftete HUGO BOSS einen Umsatz von 4.270 Mrd.EUR sowie ein EPS von 3.61 EUR.

Redaktion finanzen.ch