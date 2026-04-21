MDAX-Titel HOCHTIEF-Aktie: So viel hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem HOCHTIEF-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 81.35 EUR. Bei einem HOCHTIEF-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.229 HOCHTIEF-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 20.04.2026 567.92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 462.00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 467.92 Prozent gleich.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 34.99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch