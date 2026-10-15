MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 81.50 EUR. Bei einem HELLA GmbH-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 122.699 HELLA GmbH-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 70.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’650.31 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 13.50 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7.72 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA war der 11.11.2014. Die HELLA GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch