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|Lukrative HELLA GmbH-Anlage?
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05.11.2026 10:02:01
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 05.11.2016 wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 33.62 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 297.442 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2026 auf 67.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20’107.08 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 101.07 Prozent gleich.
HELLA GmbH war somit zuletzt am Markt 7.48 Mrd. Euro wert. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer HELLA GmbH-Aktie auf 27.50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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