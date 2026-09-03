HELLA Aktie 25974740 / DE000A13SX22
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03.09.2026 10:02:30
MDAX-Titel HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HELLA GmbH-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HELLA GmbH-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 60.68 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 164.799 HELLA GmbH-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.09.2026 auf 70.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’618.33 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16.18 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für HELLA GmbH eine Börsenbewertung in Höhe von 7.78 Mrd. Euro. Das HELLA GmbH-Papier wurde am 11.11.2014 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Die HELLA GmbH-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 27.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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