MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: Über diese Dividende können sich FUCHS SE VZ-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Wert FUCHS SE VZ am 08.05.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1.11 EUR vereinbart. Damit wurde das Niveau der FUCHS SE VZ-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 3.74 Prozent nach oben angepasst. Insgesamt wurde beschlossen 144.00 Mio. EUR an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vorjahresvergleich um 0.699 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Letztlich notierte das FUCHS SE VZ-Papier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 43.88 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die FUCHS SE VZ-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem FUCHS SE VZ-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. FUCHS SE VZ verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 2.75 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3.27 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Innerhalb von 1 Jahr ist der Aktienkurs von FUCHS SE VZ via XETRA 25.66 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 33.53 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Peergroup

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, WACKER CHEMIE, Bayer) fällt FUCHS SE VZ 2023 hinter der Konkurrenz zurück. Bei der Dividendenrendite unterliegt der Dividenden-Titel im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenzahlung. Der stärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 3.40 EUR und einer Dividendenrendite von 3.40 Prozent.

Dividendenausblick von FUCHS SE VZ

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1.16 EUR. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2.65 Prozent nachlassen.

Kerndaten der FUCHS SE VZ-Aktie

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens FUCHS SE VZ beläuft sich aktuell auf 5.181 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FUCHS SE VZ beträgt aktuell 19.27. Im Jahr 2023 erzielte FUCHS SE VZ einen Umsatz von 3.541 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 2.09 EUR.

Redaktion finanzen.ch