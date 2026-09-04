FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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04.09.2026 10:02:29
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.08 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 24.950 FUCHS SE VZ-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’052.40 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 03.09.2026 auf 42.18 EUR belief. Mit einer Performance von +5.24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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