MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40.08 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 24.950 FUCHS SE VZ-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’052.40 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 03.09.2026 auf 42.18 EUR belief. Mit einer Performance von +5.24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch