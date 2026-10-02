MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das FUCHS SE VZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38.36 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 260.688 FUCHS SE VZ-Anteilen. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Anteile wären am 01.10.2026 11’063.61 EUR wert, da der Schlussstand 42.44 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 10.64 Prozent.

FUCHS SE VZ war somit zuletzt am Markt 5.18 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch