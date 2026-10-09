FUCHS Aktie 113115697 / DE000A3E5D64
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09.10.2026 10:02:31
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 09.10.2023 wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die FUCHS SE VZ-Aktie an diesem Tag bei 35.40 EUR. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.825 FUCHS SE VZ-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 124.18 EUR, da sich der Wert einer FUCHS SE VZ-Aktie am 08.10.2026 auf 43.96 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 24.18 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von FUCHS SE VZ belief sich jüngst auf 5.38 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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