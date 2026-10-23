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23.10.2026 10:02:13
MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FUCHS SE VZ-Anteile 40.97 EUR wert. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 244.081 FUCHS SE VZ-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11’008.05 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 22.10.2026 auf 45.10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10.08 Prozent vermehrt.
Am Markt war FUCHS SE VZ jüngst 5.43 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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