Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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|Lohnendes Fraport-Investment?
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06.10.2026 10:02:12
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Fraport-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fraport-Aktie an diesem Tag bei 73.75 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 135.593 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 8’338.98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61.50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -16.61 Prozent.
Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 5.72 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Fraport-Anteilsschein bei 35.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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