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Lohnendes Fraport-Investment? 06.10.2026 10:02:12

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor einem Jahr verloren

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Fraport-Investment gewesen.

Fraport
56.40 CHF -1.06%
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Heute vor 1 Jahr wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fraport-Aktie an diesem Tag bei 73.75 EUR. Bei einem 10’000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 135.593 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 8’338.98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61.50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -16.61 Prozent.

Der Marktwert von Fraport betrug jüngst 5.72 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der Fraport-Anteilsschein bei 35.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
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