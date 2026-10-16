MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades flatexDEGIRO-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32.32 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30.941 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Aktien wären am 15.10.2026 791.46 EUR wert, da der Schlussstand 25.58 EUR betrug. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 791.46 EUR entspricht einer negativen Performance von 20.85 Prozent.

flatexDEGIRO wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.64 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA war der 30.06.2009. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Anteils belief sich damals auf 4.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch