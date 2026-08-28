flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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28.08.2026 10:02:25
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in flatexDEGIRO gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden flatexDEGIRO-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie betrug an diesem Tag 7.92 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 12.629 flatexDEGIRO-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen flatexDEGIRO-Anteile wären am 27.08.2026 473.86 EUR wert, da der Schlussstand 37.52 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 373.86 Prozent gleich.
Alle flatexDEGIRO-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.02 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Papiers fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der flatexDEGIRO-Aktie bei 4.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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