flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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21.08.2026 10:02:26
MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in flatexDEGIRO eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden flatexDEGIRO-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die flatexDEGIRO-Aktie bei 28.12 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 355.619 flatexDEGIRO-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 35.02 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’453.77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24.54 Prozent erhöht.
flatexDEGIRO erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.82 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des flatexDEGIRO-Anteils fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines flatexDEGIRO-Anteils bei 4.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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