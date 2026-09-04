MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die flatexDEGIRO-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 22.12 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die flatexDEGIRO-Aktie investiert, befänden sich nun 45.208 flatexDEGIRO-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie auf 37.46 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’693.49 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 69.35 Prozent.

Zuletzt verbuchte flatexDEGIRO einen Börsenwert von 3.95 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der flatexDEGIRO-Aktie fand am 30.06.2009 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des flatexDEGIRO-Papiers lag beim Börsengang bei 4.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch