MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren eingebracht

Am 11.09.2016 wurde die flatexDEGIRO-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der flatexDEGIRO-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4.07 EUR. Bei einem flatexDEGIRO-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2’455.494 flatexDEGIRO-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 34.26 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84’125.23 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 741.25 Prozent vermehrt.

flatexDEGIRO war somit zuletzt am Markt 3.74 Mrd. Euro wert. Die flatexDEGIRO-Aktie ging am 30.06.2009 an die Börse XETRA. Ein flatexDEGIRO-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 4.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch