MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor einem Jahr verdient

Am 04.11.2025 wurde die Evonik-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Evonik-Aktie bei 14.31 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.988 Evonik-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (21.02 EUR), wäre das Investment nun 146.89 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 46.89 Prozent gesteigert.

Evonik wurde am Markt mit 9.66 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz der Evonik-Aktie fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Evonik-Aktie belief sich damals auf 33.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch