Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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|Rentabler Evonik-Einstieg?
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02.09.2026 10:02:14
MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Evonik von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Evonik-Aktie Anlegern gebracht.
Die Evonik-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 30.55 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.274 Evonik-Anteilen. Die gehaltenen Evonik-Papiere wären am 01.09.2026 61.61 EUR wert, da der Schlussstand 18.82 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 38.39 Prozent verkleinert.
Am Markt war Evonik jüngst 8.86 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Evonik-Papiere an der Börse XETRA war der 25.04.2013. Damals wurde der erste Kurs eines Evonik-Anteils bei 33.00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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