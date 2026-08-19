MDAX-Titel Evonik-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Evonik-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Evonik-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Evonik-Papier bei 17.63 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 56.738 Evonik-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 18.08.2026 auf 18.19 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’032.06 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 3.21 Prozent.

Der Marktwert von Evonik betrug jüngst 8.43 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Evonik-Papiere fand am 25.04.2013 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Evonik-Aktie wurde der Erstkurs mit 33.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch