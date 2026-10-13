MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das DEUTZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7.07 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DEUTZ-Aktie investiert, befänden sich nun 1’415.428 DEUTZ-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’286.62 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 12.10.2026 auf 10.80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 52.87 Prozent.

Der Börsenwert von DEUTZ belief sich zuletzt auf 1.83 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch