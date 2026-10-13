DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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13.10.2026 10:02:21
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DEUTZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in DEUTZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde das DEUTZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7.07 EUR wert. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DEUTZ-Aktie investiert, befänden sich nun 1’415.428 DEUTZ-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15’286.62 EUR, da sich der Wert eines DEUTZ-Papiers am 12.10.2026 auf 10.80 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 52.87 Prozent.
Der Börsenwert von DEUTZ belief sich zuletzt auf 1.83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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