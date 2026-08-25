DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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25.08.2026 10:02:17
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen DEUTZ-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden DEUTZ-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4.03 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 248.139 DEUTZ-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 10.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’568.24 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 156.82 Prozent vermehrt.
DEUTZ wurde am Markt mit 1.59 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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