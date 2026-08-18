DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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18.08.2026 10:02:13
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen DEUTZ-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DEUTZ-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7.65 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hat, hat nun 13.072 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 10.34 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.16 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 35.16 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete DEUTZ eine Marktkapitalisierung von 1.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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