MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde das DEUTZ-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die DEUTZ-Anteile bei 4.17 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DEUTZ-Aktie investiert, befänden sich nun 2’395.783 DEUTZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der DEUTZ-Aktie auf 12.08 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28’941.06 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 189.41 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte DEUTZ einen Börsenwert von 2.04 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch