MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor 3 Jahren wurden Delivery Hero-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Delivery Hero-Papier bei 33.75 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in Delivery Hero-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 296.340 Delivery Hero-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’884.58 EUR, da sich der Wert eines Delivery Hero-Papiers am 31.08.2026 auf 36.73 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.85 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Delivery Hero betrug jüngst 11.36 Mrd. Euro. Die Delivery Hero-Aktie wurde am 30.06.2017 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Delivery Hero-Aktie wurde der Erstkurs mit 26.90 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch