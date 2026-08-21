MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel Verlust hätte ein CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit CTS Eventim-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die CTS Eventim-Anteile bei 59.35 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hat, hat nun 1.685 Anteile im Depot. Die gehaltenen CTS Eventim-Aktien wären am 20.08.2026 97.98 EUR wert, da der Schlussstand 58.15 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 2.02 Prozent vermindert.

Der Marktwert von CTS Eventim betrug jüngst 5.57 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der CTS Eventim-Aktie fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Die CTS Eventim-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch