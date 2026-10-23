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|CTS Eventim-Anlage unter der Lupe
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23.10.2026 10:02:13
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CTS Eventim von vor 5 Jahren verloren
Bei einem frühen CTS Eventim-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurde das CTS Eventim-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 65.30 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.531 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.70 EUR, da sich der Wert eines CTS Eventim-Papiers am 22.10.2026 auf 63.80 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 2.30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von CTS Eventim bezifferte sich zuletzt auf 6.17 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der CTS Eventim-Aktie lag damals bei 25.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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